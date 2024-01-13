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«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: ставка Сергея Дурасова на матч АПЛ

«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: ставка Сергея Дурасова на матч АПЛ
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Комментатор Сергей Дурасов дал прогноз на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Сити».

Ставка: ничья за 4.50.

«Ньюкасл» не обыгрывает «Сити» в чемпионате уже пять лет. Победы не случится и на этот раз, но лёгкой прогулки для опять разучившегося проигрывать «Сити» не будет. Второй состав, как это было в их последнем матче Кубка лиги, Пеп выставлять не станет, слишком важный отрезок чемпионата.

Англия - Премьер-лига . 21-й тур
13 января 2024, суббота. 20:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Тем не менее хозяева пободаются, важно прервать серию из поражений в чемпионате, а приятнее всего это сделать в матче с абсолютным фаворитом. Рискну предположить, что в этом матче будет ничья. Ещё неплохой вариант для отдельной ставки: обе забьют. Весело будет», — сказал Дурасов.

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