«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: ставка Сергея Дурасова на матч АПЛ

Комментатор Сергей Дурасов дал прогноз на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Сити».

Ставка: ничья за 4.50.

«Ньюкасл» не обыгрывает «Сити» в чемпионате уже пять лет. Победы не случится и на этот раз, но лёгкой прогулки для опять разучившегося проигрывать «Сити» не будет. Второй состав, как это было в их последнем матче Кубка лиги, Пеп выставлять не станет, слишком важный отрезок чемпионата.

Тем не менее хозяева пободаются, важно прервать серию из поражений в чемпионате, а приятнее всего это сделать в матче с абсолютным фаворитом. Рискну предположить, что в этом матче будет ничья. Ещё неплохой вариант для отдельной ставки: обе забьют. Весело будет», — сказал Дурасов.