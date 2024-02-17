«Ман Сити» — «Челси»: зарегистрируйся и получи бонус до 30 тысяч рублей к матчу АПЛ

17 февраля состоится матч 25-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Челси». Начало игры — в 20:30 мск. Ты можешь получить приветственный бонус до 30 000 рублей от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность.

Подопечные Гвардиолы не знают поражений уже 12 матчей кряду во всех турнирах. Ничья при этом всего одна — с «Кристал Пэлас» (2:2). За этот период они пропустили только 11 мячей, а забили 32.

«Челси» гораздо менее стабилен, чем «Манчестер Сити». Если «горожане» ведут активную борьбу за победу в первенстве, то «синие» далеки от конкуренции даже за попадание в зону Лиги Европы, не говоря уже о Лиге чемпионов. Они располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице АПЛ. Отставание от занимающего шестое место «Манчестер Юнайтед» составляет семь очков.

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