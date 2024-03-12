«Арсенал» — «Порту»: получи гарантированный фрибет 2222 рубля к матчу Лиги чемпионов!

12 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» — «Порту». Начало игры — в 23:00 мск. Ты можешь получить гарантированный фрибет 2222 рубля от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность.

Первый матч «Арсенал» проиграл со счётом 0:1. «Драконы» сделали всё, лишь бы лондонцы ощущали, что находятся не в своей тарелке. Впрочем, нельзя не учитывать и тот факт, что «канониры» оказались ментально не готовы к первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов. Они выглядели очень неуверенно.

Это довольно странно, ведь в чемпионате Англии лондонцы набрали фантастический ход. Во всех восьми последних турах первенства они одержали результативные победы. За этот отрезок времени подопечные Микеля Артеты пропустили только четыре мяча, а забили целых 33.

Несмотря на подъём, у «канониров» могут возникнуть серьёзные трудности в предстоящей встрече. «Порту» заметно воодушевила победа в первом матче. После череды невнятных выступлений и потерянных очков в играх с андердогами чемпионата Португалии он обрёл себя.

В последних двух турах в Примейре подопечные Сержиу Консейсау крупно победили «Бенфику» (5:0) и разгромили «Портимоненсе» (3:0). Также они вышли в 1/4 финала Кубка Португалии, победив на предыдущей стадии «Санта-Клару» (2:1). «Драконы» просто смяли соперников.

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