«Локомотив» — «Авангард»: какой счёт в серии плей-офф КХЛ, прогнозы на третий матч

20 марта состоится матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Локомотив» – «Авангард». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ярославцев можно с коэффициентом 2.30. Шансы омичей оценили в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Аналитики считают, что матч «Локомотив» – «Авангард» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.18, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.68. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 2.15. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 8.50.

Этот плей-офф полон сюрпризов, и дело не только в результатах отдельно взятых клубов или в перекрёстном формате. Михаил Кравец был уволен с поста главного тренера «ястребов». Счёт в серии – 2-0 в пользу ярославцев.

Проблемы омичей вскрыли железнодорожники уже в первой встрече. «Авангард», конечно, повёл в счёте, но минимально в первом периоде. «Локомотив» не сильно переживал, организовывал хорошие проходы к воротам, бросал, и удача его нашла. На четвёртой минуте третьего периода подопечные Никитина сравняли счёт, а в овертайме одержали первую победу.

Во второй игре «ястребы» просто развалились. И не сказать, что «Локомотив» чаще бросал – он просто был намного точнее и лучше реализовывал свои моменты. Встреча закончилась крупным поражением «Авангарда» со счётом 0:7. Недолго думая, руководство объявило об увольнении Михаила Кравца.