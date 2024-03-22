«Локомотив» — «Авангард»: когда матч плей-офф КХЛ, какой счёт в серии, прогнозы

22 марта состоится матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Локомотив» – «Авангард». Начало игры — в 19:30 мск. Счёт в серии — 2-1 в пользу ярославцев. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ярославцев можно с коэффициентом 2.10. Шансы омичей оценили в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Аналитики считают, что матч «Локомотив» – «Авангард» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.15, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.70. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 2.17. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет коэффициент 8.00.

В четвертьфинале «Локомотив» нисколько не испугался атакующего потенциала «Авангарда» и лучшего снайпера регулярного сезона Рида Буше. Началась серия со скромной победы железнодорожников в овертайме (2:1 ОТ), но во втором матче с омичами подопечные Никитина выиграли очень крупно – 7:0.

Руководству «Авангарда» нужно было реагировать на столь унизительное поражение. Михаила Кравца уволили с поста главного тренера. Наставник был сторонником атакующего хоккея, более близкого к советскому. В плей-офф Кубка Гагарина такая тактика на поздних стадиях не работает.

Принял «Авангард» Сергей Звягин, работавший тренером вратарей. Вот как раз он понял, как нужно действовать, чтобы нейтрализовать сильные стороны ярославцев и показать хоккей хорошего качества. В первом матче под его руководством омичи начали с заброшенной шайбы и тут же сели в оборону. Резко выросло количество бросков по воротам Хомченко, и это привело к пропущенной шайбе.