«Локомотив» — «Авангард», четвёртый матч. Хитрый замысел омичей сработает

Звягин быстро принял «ястребов» и уже научил их правильному подходу к ярославцам. Никитин попал в ловушку?

22 марта состоится матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Локомотив» – «Авангард». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ярославцев можно с коэффициентом 2.10. Шансы омичей оценили в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Авангард» 22 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч «Локомотив» – «Авангард» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.15, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.70. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 2.17. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет коэффициент 8.00.

Анализ и прогноз на четвёртый матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Авангард» (22.03.2024)

Наверняка самое обидное в четвертьфинале Кубка Гагарина – это проиграть серию всухую, без какой-либо борьбы. Омичи спаслись от 0-4, но что дальше? Попробуем разобраться. 22 марта «Локомотив» будет принимать «Авангард» в четвёртом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ на «Арена-2000-Локомотив». Начало игры – не ранее 19:30 мск. Счёт в серии — 2-1 в пользу ярославцев.

Железнодорожники набрали очень хороший ход. К работе Игоря Никитина и по ходу регулярного чемпионата не возникало никаких вопросов. Тренер сконцентрировал команду вокруг обороны, что приносило нужный результат. В итоге «Локомотив» стал командой, которая пропустила всего лишь 139 шайб – лучший результат в регулярке.

Всё это помогало ярославцам в плей-офф КХЛ. Проиграв первый матч ЦСКА (0:4), они, не медля, опомнились и закрыли серию (4-1). Только в пятой встрече 1/8 финала Кубка Гагарина с армейцами подопечные Игоря Никитина включили полную мощность в атаке, выиграв со счётом 6:3.

В четвертьфинале «Локомотив» нисколько не испугался атакующего потенциала «Авангарда» и лучшего снайпера регулярного сезона Рида Буше. Началась серия со скромной победы железнодорожников в овертайме (2:1 ОТ), но во втором матче с омичами подопечные Никитина выиграли очень крупно – 7:0.

Руководству «Авангарда» нужно было реагировать на столь унизительное поражение. Ещё бы, ведь на команду возлагались большие надежды. Она отлично провела регулярный сезон, до конца претендовала на победу в Восточной конференции, и с большим запасом «ястребы» прошли в 1/8 финала Кубка Гагарина «Ладу» (4-1).

Всё шло по плану, ничего не предвещало беды. Но после поражения от «Локомотива» во второй встрече со счётом 0:7 руководству пришлось пойти на крайние меры. Михаила Кравца уволили с поста главного тренера. Наставник был сторонником атакующего хоккея, более близкого к советскому. В плей-офф Кубка Гагарина такая тактика на поздних стадиях не работает.

Принял «Авангард» Сергей Звягин, работавший тренером вратарей. Вот как раз он понял, как нужно действовать, чтобы нейтрализовать сильные стороны ярославцев и показать хоккей хорошего качества. В первом матче под его руководством омичи начали с заброшенной шайбы и тут же сели в оборону. Резко выросло количество бросков по воротам Хомченко, и это привело к пропущенной шайбе.

Хорошо, что удалось сохранить спокойствие и работать в том же стиле. Ни в одном из трёх периодов «ястребы» не нанесли больше шести бросков по воротам. Такая тактика оказалась неприятной для «Локомотива».

Железнодорожники не могли поймать соперника на контратаках, благодаря которым и выигрывали большинство встреч. Звягин научил хоккеистов терпеть, выжидать и не раскрываться. В овертайме Буше забросил победную шайбу, благодаря которой ситуация в серии остаётся непонятной.

После матча Звягин поблагодарил всех хоккеистов и сказал, что отталкивался от того, что посчитал лучшим способом выиграть встречу. Игорь Никитин, в свою очередь, отметил нехватку злости у своих подопечных. Но её было достаточно. Слабая отговорка. Если «ястребы» продолжат играть в таком же стиле – скоростное начало, быстрый гол и переход к игре вторым номером — то смогут сравнять счёт в серии.

Казалось, у омичей возникнут проблемы и потребуется много времени, чтобы перестроиться на тактику другого тренера. В результате это «Локомотиву» придётся долго привыкать к новому «Авангарду», к которому Никитин не готовил ярославцев. Хорошо для «ястребов», если тренер железнодорожников тоже решит поменять тактику и его команда прибавит агрессии в атаке. Тогда будет больше шансов поймать ярославцев на ошибках. Наша ставка на то, что «Авангард» не проиграет, с коэффициентом 1.85.

Прогноз и ставки на матч «Локомотив» — «Авангард» 22 марта 2024 года

Как быстро перестроиться и играть в совершенно другой хоккей в середине плей-офф? Ответ знают Сергей Звягин и его подопечные, но не Игорь Никитин. Сразу после увольнения Кравца «Авангард» нашёл способ победить железнодорожников, которые выигрывают за счёт молниеносных контратак, ловят соперников на ошибках и качественно работают в защите. Теперь всё это используют и «ястребы». Шансов забить, несмотря на шквал бросков, у ярославцев стало меньше. Мы считаем, что «Авангард» будет близок к тому, чтобы сравнять счёт в серии. Поставим на то, что гости не проиграют.

Ставка: «Авангард» не проиграет за 1.85.