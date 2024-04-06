«Ростов» – «Сочи»: прогноз Егора Титова на матч 23-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ростов» – «Сочи» в 23-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: обе забьют за 1.85.

«Роскошно сыграл «Ростов» в прошлом туре с «Динамо», да и во всех прошлых матчах. Кубок не берём, там состав меняется. Дома команда Карпина будет прессинговать, подлавливать соперника на ошибках. К состоянию ростовчан нет никаких вопросов. Тут главное, чтобы почва не ушла из-под ног, чтобы игроки не подумали о себе слишком много. Так бывает, и Карпин это отмечал, а приводит это всё к негативным сериям.

«Сочи» забивает в каждом матче в последнее время, много создаёт, не проигрывает. Здесь у Морено появится выбор впереди. Один нападающий забил красивый гол ЦСКА, другой, который раньше себя проявил, вернётся после дисквалификации. Важно отметить, что «Сочи» умело конструирует атаки, хорошо двигает мяч. Если удастся выходить из-под прессинга, то моменты обязательно будут. Оборона «Ростова» всё-таки и сама не без греха, хоть и укрепилась.

Обмен голами должен быть здесь, на мой взгляд, учитывая форму команд и мотивацию сочинцев выбраться из зоны вылета. Не удивлюсь, если «Сочи» даже выиграет, но всухую вряд ли», — приводит слова Титова «РБ Спорт».