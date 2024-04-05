«Ростов» — «Сочи». Карпин нашёл рецепт успеха

6 апреля состоится матч 23-го тура РПЛ «Ростов» — «Сочи». Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ростовчан можно с коэффициентом 1.84. Успех сочинцев оценивается в 4.25. На ничью дают коэффициент 3.78.

Коэффициенты букмекеров на матч 23-го тура РПЛ «Ростов» — «Сочи» 6 апреля 2024 года

Букмекеры считают, что игра «Ростов» — «Сочи» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Если забьют ростовчане, сыграет коэффициент 1.16. Гол сочинцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.78.

Анализ и прогноз на матч 23-го тура чемпионата России «Ростов» — «Сочи» (06.04.2024)

После ярких матчей в Кубке России пора переключаться на игры РПЛ. Встреча 23-го тура первенства «Ростов» — «Сочи» начнётся 6 апреля на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток раздастся в 20:00 мск.

Судя по результатам «Ростова» и сборной России в весенней части сезона, Валерий Карпин нашёл идеальный рецепт подготовки игроков к матчам. Жёлто-синие в РПЛ выиграли три встречи кряду — у «Крыльев Советов» (2:0), «Краснодара» (2:1) и «Динамо» (4:1), а национальная команда разгромила Сербию (4:0).

«Ростов» ощутимо изменился за время зимней паузы, а особенно прибавил иранский нападающий Мохаммад Мохеби. Он пришёл в команду в начале сезона и долгое время испытывал трудности с адаптацией, но весной набрал потрясающие кондиции. Форвард оформил по дублю в двух последних встречах РПЛ, а также забил гол за сборную.

Прогрессируют жёлто-синие и в защите, которая на старте сезона оставляла желать лучшего. Московское «Динамо» хоть и является экспертом в позиционных атаках, но и оно оказалось не в состоянии забить «Ростову» более одного мяча.

Никто, кроме «Ростова», в РПЛ не стартовал в весенней части сезона с трёх побед, что позволило подопечным Карпина существенно исправить ситуацию в турнирной таблице. Они переместились на девятое место, набрав 30 очков. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет комфортные 10 очков.

А вот у «Сочи» дела идут не так уж и радужно, хотя команда не проигрывала в весенней части сезона РПЛ. «Барсы» трижды сыграли вничью, но с очень сложными соперниками: с конкурентом в борьбе за выживание «Балтикой» (0:0), «Локомотивом» (2:2) и ЦСКА (2:2). Пока сочинцы находятся на последнем месте в таблице, но в их выступлениях есть проблески вполне привлекательной игры.

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено не выбрал для команды исключительно оборонительную модель, а адаптируется к каждому конкретному сопернику. В идеале бывший помощник Луиса Энрике в «Барселоне» хочет видеть от «Сочи» контроль мяча и быстрое включение в отбор при потере.

Морено, в принципе, неплохо стартовал в РПЛ. Сочинцы пока предпочли контратакующую модель, но прессинговали довольно лихо и не давали соперникам спокойно разыгрывать комбинации. Важная роль в команде отведена Артуру Юсупову, который отвечает за начало атак и быстро продвигает мяч.

«Сочи» находится на последнем месте в таблице РПЛ, хотя в игре команды не видно панических настроений. Подопечные Морено довольно надёжно обороняются и в меру класса создают опасные моменты. Судя по всему, на сборах они полностью прониклись идеями испанского тренера и тщательно выполняют его план.

В матче с ЦСКА «Сочи» показал характер и умение атаковать, отыгравшись со счёта 0:2. В свою очередь, «Ростов» очень хорош весной во всех аспектах игры. Дома жёлто-синие предпочитают владеть мячом и давить на защиту соперника, но «барсы» стали опасной целью. Поэтому рассмотрим ставку на то, что «Ростов» не проиграет, а тотал будет больше 2.5 мяча, за 2.39.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ростов» — «Сочи» 6 апреля 2024 года

Пока «Ростов» тратил силы в Кубке России, пройдя только в серии пенальти «Химки» (0:0, 7:6 — по пен.), «Сочи» целенаправленно готовился к подопечным Карпина. «Барсы» воспряли духом после ничейного результата с ЦСКА, но на победу рассчитывать вряд ли приходится, поскольку уж очень силён соперник. Тем не менее у них всё в порядке с атакой, да и ростовчане результативны в последних матчах. Отсюда наша ставка на то, что «Ростов» не проиграет и тотал будет больше 2.5 мяча.

Ставка: «Ростов» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.39.