«Аталанта» — «Ливерпуль»: получи фрибет до 22 222 рублей к матчу Лиги Европы!

18 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы «Аталанта» — «Ливерпуль». Начало игры — в 22:00 мск. Ты можешь получить фрибет до 22 222 рублей от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность.

Первую встречу «Аталанта» сенсационно выиграла с разгромным счётом 3:0. Практически для всех команд выезд на «Энфилд» является наитруднейшим испытанием. Для бергамасков он оказался обычным матчем, в котором местами они смотрелись лучше соперника.

К ответной игре Юрген Клопп пообещал подготовить подопечных намного лучше. Однако в матче последнего тура АПЛ мерсисайдцы сенсационно уступили «Кристал Пэлас» (0:1). Они спустились на третью строчку в турнирной таблице первенства. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет два очка.

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