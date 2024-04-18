«Металлург» – «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на первую игру финала Кубка Гагарина

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Локомотив».

Ставка: победа «Металлурга» за 2.65.

«В четверг стартует финал Кубка Гагарина, в котором между собой сыграют магнитогорский «Металлург» и ярославский «Локомотив».

Итак, нынешний финал, если говорить объективно, является самым логичным исходом этого сезона. «Магнитка» хотя порой и буксовала, в том числе в плей-офф, но всё же неслучайно выиграла регулярный чемпионат в Восточной Конференции — а «Локомотиву» место в главной серии сезона начали пророчить и сулить ещё в середине зимы. Кто же возьмёт верх в этом противостоянии? Давайте разбираться постепенно, ведь серия только начинается. Бесспорно, что преимущество своего льда может стать в ней решающим. И подопечные Андрея Разина постараются этим воспользоваться. В «регулярке» команды, кстати, как раз-таки обменялись домашними победам — 5:3 в Магнитогорске и 4:1 в Ярославле. Дмитрий Силантьев, Денис Зернов, Роман Канцеров и компания, разумеется, сил для выхода в финал потратили куда больше, чем их оппоненты. Но они начинают дома, и этим всё сказано!

Игорь Никитин и его команда спокойно готовились к первой игре у себя дома. Мартин Гернат, Максим Берёзкин, Александр Елесин и компания явно отдохнули и полны сил. Но на результате первой игры скажется в первую очередь именно тот факт, что «Магнитка» находится в отличном игровом тонусе, а железнодорожникам необходимо время, чтобы разогнаться», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».