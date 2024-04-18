«Фиорентина» — «Виктория Пльзень»: прогноз Андрея Лаврентьева на матч Лиги конференций

Известный журналист Андрей Лаврентьев дал прогноз на матч Лиги конференций «Фиорентина» — «Виктория Пльзень».

Ставка: ТМ 1.5 за 3.80.

«В первой встрече «Фиорентина» и «Виктория» сыграли один из наиболее скучных и несобытийных матчей нынешней европейской кампании.

Если в первом тайме чешские футболисты пытались контратаковать, создав благодаря отскоку наиболее опасный момент в матче, то во второй половине встречи хозяева поля встали вокруг своей штрафной, отдав итальянцам мяч (73% владения), но не позволив угрожать своим воротам.

Сложно предположить, что во Флоренции мы увидим другой футбол. «Фиорентина» также переживает не лучший момент в сезоне, редко забивая больше одного мяча в матче», — приводит слова Лаврентьева «РБ Спорт».