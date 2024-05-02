«Рома» — «Байер»: букмекеры назвали фаворита полуфинала Лиги Европы

2 мая в Риме на стадионе «Олимпико» состоится первый матч 1/2 финала Лиги Европы «Рома» — «Байер». Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

Фаворитом первой игры считается немецкий клуб: поставить на победу «Байера» предлагается с коэффициентом 2.12. Это примерно 46% вероятности. Успех римлян оценён в 3.82 (26%). Ставки на ничью принимаются за 3.51 (28%).

При этом букмекеры не ждут от встречи в Риме большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют футболисты «Ромы», сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Фаворитом противостояния считается «Байер»: проход немецкого клуба в финал оценён в 1.28. Если по сумме двух встреч сильнее окажется «Рома», сыграет коэффициент 3.70.