ЦСКА — «Зенит»: ставка Романа Павлюченко на игру Кубка России 2 мая

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Зенит».

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05.

«ЦСКА и «Зенит» встретятся, чтобы определить победителя Пути РПЛ Кубка России. Хотя это только первый матч. Впрочем, всё равно думаю, мы тут увидим яркую борьбу, особенно учитывая последние результаты соперников.

ЦСКА не лучшим образом провёл последние матчи. Клуб очень хорошо вернулся после зимней паузы, часто выигрывал. Но вот во второй половине апреля начали армейцы «сыпаться». Сперва проиграли «Ахмату», идущему ниже в РПЛ (1:2). После этого подопечные Федотова не сумели обыграть «Спартак», окрылённый после ухода Абаскаля, – 0:0.

Казалось, что уж с «Балтикой» ЦСКА должен справляться, особенно после двух потерь очков. Однако и там клуб дал слабину – на выезде уступил 1:3. Просто не шёл мяч в ворота соперника у армейцев, по всем статистическим параметрам они были сильнее. Теперь в Премьер-Лиге коллектив опустился ниже середины.

Но и «Зенит» удивлял последними результатами. После не самой удачной серии «Краснодара», сменившего главного тренера, казалось, что чемпионство уже в кармане у питерцев. Однако подопечные Семака подарили всем фанатам российского футбола надежду на интригу. Сначала клуб уступил «Рубину» со счётом 0:2.

Казалось, что после этого питерцы соберутся и наберут три очка. Тем более что соперник серьёзный – «Динамо». Однако подопечные Лички уже в этом сезоне несколько раз обыгрывали сине-бело-голубых, сделали они это и сейчас – 1:0. Теперь «Зенит» имеет преимущество перед вторым «Краснодаром» только по дополнительным параметрам.

Самой собой, очные встречи ЦСКА и «Зенита» часто бывают остросюжетными. Что говорить, если в четырёх их последних матчах счёт побед друг над другом – 2:2. Сейчас же всё становится ещё напряжённее из-за последних результатов соперников. Обе команды выдавали недавно слабые игры, теряли очки в РПЛ.

Так что тут жду борьбы. «Зенит», конечно, фаворит. Но, учитывая последние поражения, не стал бы точно на него ставить. Лучше выберу пари на голы, которых, я уверен, будет много. Команды не могут себе снова позволить потерпеть неудачу, пусть это и только первая игра финала», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».