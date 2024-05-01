ЦСКА — «Зенит». Семак ждёт от бразильцев изменений

2 мая состоится первый матч финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА — «Зенит». Начало — в 19:15 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех москвичей оценивается в 3.05. На ничью дают коэффициент 3.45.

Коэффициенты букмекеров на матч финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА — «Зенит» 2 мая 2024 года

Букмекеры предполагают, что игра ЦСКА — «Зенит» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен за 1.28. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.80.

Анализ и прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Зенит» (02.05.2024)

Игра финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА — «Зенит» пройдёт 2 мая в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток раздастся в 19:15 мск.

ЦСКА весеннюю часть начал хорошо и не проигрывал восемь матчей подряд. Затем последовали неожиданные поражения во встречах с «Ахматом» (1:2) и «Балтикой» (1:3).

Был у армейцев отличный шанс реабилитироваться в дерби со «Спартаком» (0:0), но его результат лишь усилил негативный фон вокруг команды. Игра со стороны подопечных Владимира Федотова оказалась слишком осторожной, поэтому нулевая ничья стала вполне закономерной.

В РПЛ у красно-синих нет шансов включиться в гонку за титул, поскольку слишком много очков было потеряно в матчах с соперниками ниже уровнем. Игорь Акинфеев по-прежнему играет на высоком уровне, но лучшие годы карьеры ветерана уже прошли.

Нет стабильной игры и у соперника ЦСКА, хотя «Зенит» обладает, весьма вероятно, лучшим составом в РПЛ. Словно в подтверждение этого факта петербуржцы в весенней части сезона обошли «Краснодар» в турнирной таблице и имели хорошие шансы увеличить отрыв, но неожиданно проиграли «Рубину» (0:2) и «Динамо» (0:1).

Они по-прежнему на первом месте в таблице чемпионата России, но у «Краснодара» столько же очков, а бело-голубые отстают лишь на три очка. Чемпионская гонка приобрела совсем иной характер.

Таким образом, «Зенит» оказался в интересной ситуации: команда может как сделать «золотой» дубль, так и внезапно остаться без трофеев в этом сезоне. Главный тренер Сергей Семак несколько изменил схему, сделав акцент на надёжности, но сыгранности в защите пока не хватает.

Мог бы добавить уверенности команде опытнейший Марио Фернандес, но 33-летний игрок восстанавливается после операции и вряд ли выйдет на поле в матче со своей бывшей командой. Напомним, в составе армейцев бразильский футболист с российским паспортом становился трёхкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

В полуфинале Кубка России (Пути РПЛ) «Зенит» по сумме двух матчей прошёл московский «Спартак» (2:1, 0:0). Петербуржцы отлично провели первую встречу в Москве, а результат сделал Педро, оформивший дубль. В ответной игре Семак сделал выбор в пользу оборонительной схемы и полностью нейтрализовал атаку красно-белых.

ЦСКА не может найти баланс в игре и часто оставляет свободные зоны в защите, чем вполне могут воспользоваться подопечные Семака. Тем не менее, учитывая то, что ответный матч петербуржцы проведут дома, вряд ли они будут рисковать на выезде. Таким образом, мы предполагаем, что «Зенит» не проиграет, а тотал будет меньше 3.5 мяча, за коэффициент 1.85.

Прогноз и ставки на матч финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА — «Зенит» 2 мая 2024 года

Обе команды подходят к финальному матчу Пути РПЛ Кубка России не в лучшем тонусе, с поражениями. Сине-бело-голубые не забивали на протяжении последних двух встреч — на них это совсем не похоже. Армейцы недалеко ушли от «Зенита». Сергей Семак наверняка найдёт способ реабилитировать команду в глазах болельщиков. К тому же в гостях с ЦСКА будет достаточно ничьей. Поэтому поставим, что петербуржцы не проиграют, а тотал будет меньше 3.5 мяча.

Ставка: «Зенит» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.85.