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«Фиорентина» — «Брюгге»: ставка Игоря Семшова на матч Лиги конференций

«Фиорентина» — «Брюгге»: ставка Игоря Семшова на матч Лиги конференций
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги конференций «Фиорентина» – «Брюгге».

Ставка: победа «Фиорентины» за 1.70.

«В первом полуфинальном матче Лиги конференций во Флоренции местная «Фиорентина» примет бельгийский «Брюгге».

Подопечные Итальяно намерены второй год подряд выйти в финал турнира. Тем более что тогда его выиграть не удалось. А в текущем сезоне «фиалкам» только и осталось, что удачно доиграть в еврокубках, где они не проигрывают уже 11 матчей подряд. А вот в чемпионате Италии дела у них идут невыразительно.

«Брюгге» у себя дома борется за чемпионство. Однако для команды Хайена главное ещё — это пошуметь и в Лиге конференций. Вопрос только в том, что они точно не фавориты в этом противостоянии. У хозяев класс повыше будет.

Лига конференций . 1/2 финала. 1-й матч
02 мая 2024, четверг. 22:00 МСК
Фиорентина
Флоренция, Италия
Не начался
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Фиорентина» выиграет первый матч», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».

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