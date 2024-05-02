«Фиорентина» — «Брюгге»: ставка Игоря Семшова на матч Лиги конференций

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги конференций «Фиорентина» – «Брюгге».

Ставка: победа «Фиорентины» за 1.70.

«В первом полуфинальном матче Лиги конференций во Флоренции местная «Фиорентина» примет бельгийский «Брюгге».

Подопечные Итальяно намерены второй год подряд выйти в финал турнира. Тем более что тогда его выиграть не удалось. А в текущем сезоне «фиалкам» только и осталось, что удачно доиграть в еврокубках, где они не проигрывают уже 11 матчей подряд. А вот в чемпионате Италии дела у них идут невыразительно.

«Брюгге» у себя дома борется за чемпионство. Однако для команды Хайена главное ещё — это пошуметь и в Лиге конференций. Вопрос только в том, что они точно не фавориты в этом противостоянии. У хозяев класс повыше будет.

«Фиорентина» выиграет первый матч», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».