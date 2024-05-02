«Астон Вилла» — «Олимпиакос»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги конференций

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги конференций «Астон Вилла» — «Олимпиакос».

Ставка: победа «Астон Виллы» с форой (-1) за 1.70.

«Астон Вилла» примет дома «Олимпиакос» в рамках полуфинала Лиги конференций. Это первая игра, так что соперники могут сыграть более расслабленно. Хотя предпочтение я все равно тут отдаю хозяевам поля.

«Астон Вилла» осталась единственной представительницей Англии в еврокубках. В четвертьфиналах много кто вылетел. Но подопечные Эмери вышли в полуфинал и теперь имеют все шансы на финал.

В предыдущих раундах «Вилле» попадались не такие простые соперники – «Аякс» и «Лилль». В матче с французами им даже пришлось бить серию 11-метровых, из которой победителями уже вышли подопечные Эмери.

«Львы» добивались разных результатов в последнее время. Так, они обыгрывали «Борнмут» (3:1) и, что более важно, «Арсенал» (2:0). Но в то же время коллектив терпел неудачи с «Челси» (2:2) и с «Брентфордом» (3:3). Однозначно, хорошей новостью для коллектива является то, что Унаи Эмери остается в коллективе и в следующем сезоне.

«Олимпиакос» же в последних встречах выглядел чуть увереннее. Пусть и соперники у него были легче. Так, в семи встречах коллектив проиграл всего один раз – в ответном матче с «Фенербахче» в четвертьфинале (0:1). Но с общим счетом 4:3 греки прошли дальше.

В чемпионате Германии «красно-белые» почти только выигрывали недавно. Но так было не всегда. Так что в турнире команда идет четвертой и пока борется за попадание в топ-3.

Я думаю, хозяева поля должны тут выигрывать. «Астон Вилла» в этом сезоне выступает хорошо, часто побеждает. Конечно, пока чуть не хватает стабильности подопечным Эмери, часто они допускают ошибки. Но сейчас настрой у команды будет правильный», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».