«Астон Вилла» — «Олимпиакос». Унаи Эмери поможет опыт

2 мая состоится матч Лиги конференций «Астон Вилла» — «Олимпиакос». Начало игры — в 22:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «львов» можно с коэффициентом 1.43. Шансы «легенды» оценили в 7.70. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч «Астон Вилла» — «Олимпиакос» 2 мая 2024 года

Эксперты считают, что матч «Астон Вилла» — «Олимпиакос» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют «львы», сыграет коэффициент 1.07. Гол «легенды» доступен с коэффициентом 1.75. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Лиги конференций «Астон Вилла» — «Олимпиакос» (02.05.2024)

2 мая состоится первый матч 1/2 финала Лиги конференций, в котором «Астон Вилла» на стадионе «Вилла Парк» будет принимать «Олимпиакос». Начало игры – в 22:00 мск. Для обеих команд выход в полуфинал получился тяжёлым, но они преодолели этот этап.

Унаи Эмери обладает богатым опытом. Он выиграл три Лиги Европы, а теперь нацелился на первую в своей карьере победу в Лиге конференций. Было сложно, но «Астон Вилла» под его руководством прошла «Лилль» в 1/4 финала ЛКФ. В первом матче «львы» одержали победу со счётом 2:1. В ответном проиграли 1:2, но в серии пенальти оказались сильнее.

Что касается АПЛ, то «Астон Вилла» не проигрывает четыре встречи кряду. На этом отрезке она сыграла вничью с «Брентфордом» (3:3) и «Челси» (2:2), а победила «Арсенал» (2:0) и «Борнмут» (3:1). Радует результативность. Команда сыграла отлично в атаке, забивая в каждом из этих матчей минимум два мяча.

Прогрессирующий под руководством Унаи Эмери Олли Уоткинс в этих четырёх матчах АПЛ забил три гола и отдал две результативные передачи. Для 28-летнего англичанина это один из лучших сезонов. Всего во всех турнирах он забил 26 мячей и отдал 12 голевых пасов. Именно он может повлиять на результат предстоящего матча.

Мало того, что «Астон Вилла» борется за выход в финал Лиги конференций, так она ещё и может получить путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон. «Львы» занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая на семь очков «Тоттенхэм». У «шпор» есть две игры в запасе, но подопечные Унаи Эмери не собираются терять темп.

«Астон Вилле» предстоит в очередной раз продемонстрировать свою способность совмещать без потерь матчи в еврокубках и первенстве. Конечно, «Олимпиакос» не робкого десятка. «Легенда» может преподнести сюрпризов. Но «львы» отлично выступают на домашнем стадионе, не проигрывая последние шесть матчей кряду на своём поле.

Что касается «Олимпиакоса», то он впервые в истории добрался до полуфинала еврокубков. В четвертьфинале греческий клуб прошёл «Фенербахче по сумме двух матчей (3:2, 0:1 (3:2 пен.)). Было тоже непросто, но команде удалось найти лазейки, чтобы удивить турецкий клуб, в котором выступает немало звёздных футболистов. Пусть и ветеранов.

С момента назначения на пост тренера «Олимпиакоса» Хосе Луиса Мендилибара «легенда» выиграла 12 из 17 матчей во всех турнирах. В минувшей встрече она продлила беспроигрышную серию до пяти встреч в чемпионате Греции.

«Легенда» желает не только как можно дальше пробраться в Лиге конференции, но и делает заявку на победу в первенстве. Команда отстаёт от лидирующего АЕКа на пять очков. Шансы догнать клуб ещё есть. Правда придётся приложить максимум усилий. Подопечным Мендилибара придётся сделать выбор – бросить все силы на еврокубки или бороться со 100-процентной самоотдачей в чемпионате Греции.

«Астон Вилла» планирует дома одержать комфортную победу, чтобы на выезде чувствовать себя спокойно. Однако это будет непростая задача, ведь «Олимпиакос» очень хорош. Неуступчивый характер, мотивированный состав и опытный тренер – это может спутать карты «львам».

Конечно, у «вилланов» достаточно шансов на победу, но вряд ли это будет разгром. Вероятнее всего, борьба завяжется в центре поля. Унаи Эмери обладает огромным опытом. Ему по силам обыграть «Олимпиакос», но с разницей в один или два мяча. Сделать ставку на этот исход можно с коэффициентом 2.00.

Прогноз и ставки на матч «Астон Вилла» — «Олимпиакос» 2 мая 2024 года

Встречаются две равные команды. Но только на бумаге. На самом деле, опыт главного тренера «львов», выступление на домашнем стадионе и показатели должны помочь одержать победу. «Олимпиакос» наверняка желает как минимум не проиграть. Он будет близок к этому. Мы рекомендуем поставить на победу «Астон Виллы» с разницей в один или два мяча. Игра будет очень равной, но поддержка с трибун поможет Унаи Эмери выиграть.

Ставка: победа «Астон Виллы» с разницей в 1-2 мяча.