ЦСКА — «Зенит»: фрибет до 22 222 рублей к матчу Кубка России!

2 мая состоится первый матч финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА — «Зенит». Начало — в 19:15 мск. Ты можешь получить фрибет до 22 222 рублей от букмекера «Лига Ставок».

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ЦСКА весеннюю часть начал хорошо и не проигрывал восемь матчей подряд. Затем последовали неожиданные поражения во встречах с «Ахматом» (1:2) и «Балтикой» (1:3).

Был у армейцев отличный шанс реабилитироваться в дерби со «Спартаком» (0:0), но его результат лишь усилил негативный фон вокруг команды. Игра со стороны подопечных Владимира Федотова оказалась слишком осторожной, поэтому нулевая ничья стала вполне закономерной.

Нет стабильной игры и у соперника ЦСКА, хотя «Зенит» обладает, весьма вероятно, лучшим составом в РПЛ. Словно в подтверждение этого факта петербуржцы в весенней части сезона обошли «Краснодар» в турнирной таблице и имели хорошие шансы увеличить отрыв, но неожиданно проиграли «Рубину» (0:2) и «Динамо» (0:1).

Они по-прежнему на первом месте в таблице чемпионата России, но у «Краснодара» столько же очков, а бело-голубые отстают лишь на три очка. Чемпионская гонка приобрела совсем иной характер.

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