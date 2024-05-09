«Аталанта» — «Марсель»: прогноз Семёна Зигаева на полуфинальный матч Лиги Европы в Италии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги Европы «Аталанта» — «Марсель».

Ставка: победа «Аталанта» и ТБ 1.5 за 2.00.

«Для «Аталанты» победа в Лиге Европы важна в контексте попадания в Лигу чемпионов на следующий сезон. Сейчас они занимают пятое место в турнирной таблице Серии А, по новым раскладам эта позиция и так гарантирует команде Гасперини выход в главный клубный турнир Европы, но конкуренция крайне высока. Такое же количество очков у «Ромы», лишь на четыре очка отстаёт «Лацио», так что лучше себя обезопасить и попробовать выиграть Лигу Европы. В последнем туре Серии А «Аталанта» не без труда обыграла «Салернитану», пришлось даже отыгрываться. Во втором тайме бергамаски смогли переломить ход игры. Скамакка и Тён Копмейнерс отличились и принесли своей команде столь нужные три очка.

«Марсель» всё так же находится лишь на девятом месте. Подняться на шестую строчку пока реально, но для этого необходимо приложить немалые усилия и рассчитывать на везение. Куда проще пробиться в еврокубки на следующий сезон через победу в Лиге Европы, тем более что у команды Жан-Луи Гассе есть все шансы на выход в финал. Матч в чемпионате Франции южане пропустили, так же, как и парижане. Вторым это не помогло, а вот как повлияет на «Марсель», увидим.

Первая игра получилась равной во всех смыслах, статистика ударов в створ, владения мячом и, главное, итоговый счёт — практически везде полное равенство. Первыми забили гости: снова отличился раззабивавшийся Скамакка. Марсельцы сравняли счёт уже через девять минут, удачным получился удар Шанселя Мбемба. Во втором тайме забить не удалось никому. К ответной встрече команды подходят при равном счёте. В ответной игре фаворитом выглядит «Аталанта», её состав укомплектован лучше, а опыта игры в еврокубках побольше. Предлагаю выбрать для ставки победу «Аталанты» + тотал больше 1.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».