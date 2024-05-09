«Даллас» — «Колорадо»: прогноз на второй матч серии Кубка Стэнли

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на второй матч серии НХЛ «Даллас» — «Колорадо».

Ставка: тотал больше 6.5 гола за 2.10.

Первый матч порадовал изобилием событий и моментов. Как и полагается хозяину, «Даллас» начал очень уверенно. Ко второму периоду «лавины» подходили со счётом 0:3. Хотелось бы узнать, что Джаред Беднар сказал подопечным в перерыве. Они совершили нереальный камбэк и вырвали победу в овертайме.

Перевернули игру лидеры «Колорадо» — Кейл Макар, Натан Маккиннон, Микко Рантанен, Валерий Ничушкин. Россиянин записал на свой счёт заброшенную шайбу и результативную передачу. Он стал третьим хоккеистом в истории НХЛ, забившим в каждом из шести первых матчей плей-офф.

«Даллас» смотрится грозно. У «Старз» отлично сбалансирован состав. У них много мастеров, обладающих богатым опытом выступлений в плей-офф, и в то же время созрел ряд молодых талантов, способных взять игру на себя. На предыдущей стадии «Даллас» обыграл победителя минувшего розыгрыша Кубка Стэнли — «Вегас». Плохо только, что серия затянулась до семи матчей.

Эмоции могут захлестнуть «Даллас» во втором матче, и это чревато последствиями. В первой встрече «Старз» получили три двухминутных удаления. Казалось бы, не так уж и много, но «Эвеланш» этого оказалось более чем достаточно. Они реализовали два большинства из трёх. В неравных составах с «Колорадо» тягаться сложно.

Поставить на то, что сыграет ТБ 6.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10. Слабости у «лавин» всё же есть. Самая важная — это вратарская бригада. Время от времени Александр Георгиев выдаёт классные выступления, но часто он пропускает совсем не обязательные шайбы. В 82 встречах в регулярном чемпионате подопечные Беднара пропустили 254 шайбы, а в шести играх в плей-офф — 18.

У «Старз» с результативностью дела обстоят ненамного хуже, чем у «Эвеланш». В четырёх из пяти последних очных встреч команды на двоих забрасывали не менее семи шайб. Ещё одну «Колорадо» дома выиграл со счётом 5:1.