«Каролина» — «Рейнджерс», третий матч. Шестёркин и Панарин на высоте

10 мая состоится матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Каролина» — «Рейнджерс». Начало — в 2:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Харрикейнз» можно с коэффициентом 2.01, а шансы «синерубашечников» оценили в 3.08. Ничья в основное время доступна за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НХЛ «Каролина» — «Рейнджерс» 10 мая 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Каролина» — «Рейнджерс» не получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.96, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.86. Ставки на победу «Харрикейнз» с учётом ОТ принимают за 1.63. Шансы «синерубашечников» выиграть матч оценили в 2.32.

Анализ и прогноз на третий матч серии «Каролина» — «Рейнджерс» (10.05.2024)

10 мая в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ «Каролина Харрикейнз» будет принимать «Нью-Йорк Рейнджерс» на «Пи-Эн-Си-Арене». Арбитр введёт шайбу в игру в 2:00 мск.

«Каролина» неплохо играет в серии с «Рейнджерс», но уступила в двух матчах (3:4, 3:4 ОТ). Команда оказалась в сложном положении. Необходимо выискивать скрытые резервы, чтобы поставить перед соперником сложную задачу, поскольку с основным планом тренерский штаб «Харрикейнз» явно не угадал.

Род Бриндамор сделал акцент на давлении и бросках при первой возможности, но стратегия не сработала. В минувшем матче, который его подопечные проиграли (3:4 ОТ), они превзошли «синерубашечников» по количеству бросков (57:39), вот только добились обратного эффекта. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин поймал кураж.

Он постоянно находился в тонусе и тащил очень сложные броски. Голкипер не терял концентрацию и отвлёкся только в первом периоде, в котором вознамерился лично наказать форварда «Каролины» Андрея Свечникова за грубость в свой адрес, но Шестёркин не добрался до своего обидчика. Всего россиянин совершил 54 сейва.

Важно отметить, что Игорь за последние 29 матчей в Кубке Стэнли ни разу не пропустил больше трёх шайб за игру. Стабильность вратаря вызывает уважение! Кроме того, Шестёркин выиграл шесть матчей подряд в этом плей-офф и может продлить серию.

Артемий Панарин не сбавляет темп и выдал очередной шикарный матч, в котором записал в актив три результативные передачи. Дважды он сделал это в большинстве, подтвердив силу «синерубашечников» при реализации численного превосходства. Дисциплина у «Каролины» хромает. Это на руку «Рейнджерс».

Проблемы «Каролины» проявились уже в серии с «Айлендерс», хотя «ураганы» довольно легко выиграли (4-1) из-за более высокого уровня мастерства. Тем не менее сложности с реализацией опасных моментов просматривались. Показалось, что Себастьян Ахо и Джейк Гюнцель под силовым давлением теряются.

В составе «Харрикейнз» неплохо играют в плей-офф Андрей Свечников и Дмитрий Орлов, но вот потеря из-за травмы Евгения Кузнецова даёт о себе знать. Хотя он сравнительно недавно присоединился к «ураганам», но стартовал в Кубке Стэнли ярко, набрав четыре очка по системе «гол+пас». Пока неясно, когда нападающий вернётся на лёд.

«Каролина» проигрывает в серии 0-2 и вынуждена менять стратегию на более агрессивную. Но вот загвоздка, частые удаления играют на руку «синерубашечникам». Плюс при поймавшем кураж и стабильном Шестёркине однообразное давление не приносит результата «ураганам». Без Кузнецова нет креатива, поэтому мы предполагаем, что «Рейнджерс» выиграют матч с учётом овертайма за 2.32.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Каролина» — «Рейнджерс» 10 мая 2024 года

«Каролине» пока не удаётся перебить козыри «Рейнджерс» в виде спецбригады по реализации большинства и феноменального Игоря Шестёркина. План «ураганов» оказывать силовое давление на вратаря принёс обратный эффект, а другого плана у них, судя по всему, нет. «Синерубашечникам» не нужно ничего выдумывать и достаточно сыграть в свой привычный хоккей, чтобы победить в матче.

Ставка: победа «Рейнджерс» с учётом овертайма за 2.32.