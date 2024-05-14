«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: коэффициенты букмекеров на матч АПЛ

14 мая в Лондоне состоится матч 34-го тура чемпионата Англии по футболу «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 22:00 мск.

Явными фаворитами считаются действующие чемпионы Англии: поставить на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.44. Успех «Тоттенхэма» оценён в 6.97. Ставки на ничью принимаются за 5.70.

Букмекеры не сомневаются, что матч «Тоттенхэм» — «Ман Сити» окажется результативным: тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 3.5 мяча — за 2.10.

Если забьют футболисты «Тоттенхэма», сыграет коэффициент 1.37. Гол в исполнении «Манчестер Сити» доступен с коэффициентом 1.03. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.47.

Ставки на победу «Сити» с форой (-1.5 гола) принимаются за 2.00.