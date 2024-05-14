«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: получи фрибет до 33 333 рублей к матчу АПЛ!

14 мая состоится матч 34-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 22:00 мск. Ты можешь получить фрибет до 33 333 рублей от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться, подтвердить личность и внести депозит.

Победив в матче последнего тура «Бёрнли» (2:1), «Тоттенхэм» прервал свою серию поражений в чемпионате Англии, которая насчитывала четыре встречи. Уступили лилейно-белые сначала «Ньюкаслу» (0:4), «Арсеналу» (2:3) и «Челси» (0:2), а затем «Ливерпулю» (2:4).

Подопечные Ангелоса Постекоглу отстают от «Астон Виллы» на четыре очка. Шансы закончить сезон в топ-4 у лондонцев, откровенно говоря, мизерные. Бирмингемцам достаточно выиграть хотя бы один из двух оставшихся матчей в АПЛ для того, чтобы гарантировать себе попадание в Лигу чемпионов.

«Манчестер Сити» раздухарился, что уже не вызывает ни у кого удивления. В первой половине сезона Хосеп Гвардиола традиционно прибегает к экспериментам, работает над прогрессом молодёжи и совершенствует схему игры. Во второй команда набирает шикарную форму и сметает всех на своём пути.

В такой манере «горожане» выиграли пять из шести последних розыгрышей чемпионата Англии и на всех парах идут к очередному триумфу. Если «Манчестер Сити» выиграет оставшиеся два матча в АПЛ, то гарантированно закончит сезон на первой строчке в турнирной таблице.

Зарегистрируйся и получи фрибет от «Лиги Ставок» до 33 333 рублей!

Реклама. Рекламодатель: ООО «ПМБК»