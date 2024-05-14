Беспроигрышная ставка до 3000 рублей к матчу Кубка России «Балтика» — «Спартак»!

14 мая состоится матч финала Пути регионов Кубка России «Балтика» — «Спартак». Начало игры — в 20:45 мск. Ты можешь получить беспроигрышную ставку от букмекера БЕТСИТИ до 3000 рублей. Нужно только выполнить простые условия:

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«Балтика» располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ. По итогам сезона она рискует вылететь в Первую лигу. Многие скажут, что это несправедливо, ведь калининградцы на протяжении всего сезона радовали публику красивым и динамичным футболом.

К тому же на последнем отрезке сезона подопечные Сергея Игнашевича классно прибавили. Зимние трансферы и мотивация в виде борьбы за выживание подтолкнули их к прогрессу. Результаты стали лучше. Команда даже на какое-то время вскарабкалась в зону стыковых матчей за сохранение прописки в элитном дивизионе страны.

У «Спартака» совсем иная история. Он кардинально изменился после того, как Гильермо Абаскаль был отправлен в отставку. Ставший исполняющим обязанности главного тренера Владимир Слишкович не просто навёл порядок. Он изменил мышление и восприятие «народной команды».

Красно-белые не знают поражений уже семь матчей кряду во всех турнирах. И это при том, что в пяти из этих встреч они выступали на выезде. Более того, в соперниках были преимущественно принципиальные соперники и лидеры. Не проиграть три дерби — дорогого стоит, а Слишковичу это далось внешне легко.

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