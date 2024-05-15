«Аталанта» — «Ювентус»: букмекеры оценили шансы в финале Кубка Италии

15 мая на стадионе «Олимпико» в Риме состоится матч финала Кубка Италии «Аталанта» — «Ювентус». Начало игры — в 22:00 мск.

Минимальное предпочтение на стороне футболистов «Аталанты»: поставить на победу бергамасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.75. Это примерно 36% вероятности. Успех туринцев оценён экспертами в 2.96 (33%). Ставки на ничью по итогам основного времени принимаются за 3.20 (31%).

При этом аналитики не ждут высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.33, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.65. Если забьют бергамаски, сыграет коэффициент 1.38. Гол туринцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Итоговая победа «Аталанты» доступна за 1.90. Если обладателем Кубка Италии станет «Ювентус», зайдёт коэффициент 2.00.