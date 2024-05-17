«Динамо» — «Крылья Советов». Личка сделает бело-голубых чемпионами?

Пока «Зенит» и «Краснодар» теряют очки, москвичи их уверенно набирают. До трофея осталось всего две победы.

18 мая состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Крылья Советов». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.44. Успех самарцев оценён в 7.90. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов» 18 мая 2024 года

Аналитики уверены, что матч РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.45. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.59. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура чемпионата России «Динамо» — «Крылья Советов» (18.05.2024)

Чемпионат России близится к завершению. 18 мая состоится встреча, которая откроет программу 29-го тура РПЛ. На стадионе «ВТБ Арена» в Москве «Динамо» примет «Крылья Советов». Стартовый свисток запланирован на 14:00 мск.

Больше половины сезона «Динамо» шло в отстающих и только на бумаге было одним из претендентов на золотые медали. На последнем отрезке всё изменилось. Москвичи показывают чемпионский характер. Они возглавляют турнирную таблицу первенства. Отрыв от занимающих вторую строчку петербуржцев составляет два очка.

В последних пяти матчах в первенстве подопечные Марцела Лички победили «Пари НН» (4:1), «Оренбург» (2:1), «Зенит» (1:0), «Сочи» (3:2) и «Балтику» (3:2). Во всех этих встречах отличился Константин Тюкавин. Он возглавляет список лучших игроков РПЛ по системе «гол+пас». В 28 играх форвард забил 15 мячей и отдал девять результативных передач.

Во встречах с «Сочи» и «Балтикой» бело-голубые одержали волевые победы, забив в самой концовке. А ещё в игре с сочинцами Тюкавин забил шедевральный гол пяткой. Личка раскрыл талант 21-летнего нападающего. Он превратился в эффективно участвующего на всех этапах атаки футболиста.

Даже если многое не получается, «Динамо» играет строго на победу. У него появилась адаптивность к стилю соперников и значительно улучшился боевой дух. Когда нужно отыграться и дожать соперника, Личка взвинчивает темп. Если же необходимо сыграть аккуратно, то чешский специалист прибегает к прагматизму, как это было в недавней встрече с «Зенитом».

В предстоящей игре аккуратность москвичам точно не помешает. «Крылья Советов» нестабильны, но они являются весьма опасным соперником. Игорь Осинькин обладает не менее богатым опытом, чем Марцел Личка. Его заслуги трудно преувеличить.

Обладая очень скудными ресурсами, тренер поставил клубу из Самары качественный футбол. На последнем отрезке сезона он приносит мало пользы. «Крылья Советов» постоянно теряют очки и спускаются в нижнюю часть турнирной таблицы РПЛ. Они занимают восьмое место.

Самарцы выиграли только 3 из 11 последних матчей в чемпионате России, причём в двух из трёх случаев они победили аутсайдеров. Зато вничью подопечные Осинькина сыграли с «Зенитом» (1:1) и «Краснодаром» (0:0). Как видно, лидерам они умеют оказывать достойное сопротивление.

Большое количество поражений и невнятные выступления можно объяснить тем, что ведущие футболисты «Крыльев Советов» ещё не набрали форму после травм. В матче последнего тура РПЛ самарцы, ничего толком не показав, уступили воодушевлённому сменой тренера «Ахмату» (0:2).

Поставить на то, что «Динамо» победит «Крылья Советов» и тотал меньше 4.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92. У самарцев сильно ухудшилась результативность. В последних 13 встречах в чемпионате России они забили только восемь мячей.

Вполне вероятно, москвичи снова покажут характер и вырвут три очка на последних минутах встречи. Чемпионская гонка — отличный мотиватор. Конкурентам он не сильно помогает, а вот подопечным Марцела Лички составляет очень даже хорошее подспорье. Они выкладываются больше чем на 100% и пожинают плоды.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов» 18 мая 2024 года

В оставшихся двух матчах «Динамо» нужно показать лучшую игру. Марцел Личка — шикарный мотиватор и замечательный стратег. Он наилучшим образом подготовит команду к концовке сезона. Дома она имеет хорошие шансы победить ставших часто терять очки самарцев. «Крылья Советов» мало забивают и регулярно пропускают. Они видятся достаточно удобным соперником для раздухарившихся бело-голубых.

Ставка: победа «Динамо» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.92.