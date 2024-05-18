«Сочи» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на встречу РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Сочи» – «Краснодар» в 29-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.88.

«Обе команды припёрты к стенке, обстоятельства различаются, но выигрывать необходимо и «Сочи», и «Краснодару». Команда Морено разорвала «Пари НН», показав свою мощь в атаке. Шесть мячей забили, моментов было очень много. Но даже две победы в оставшихся матчах вряд ли позволят «Сочи» остаться в РПЛ. Слишком многое должно срастись. Меньше 10% дают на то, что сочинцы спасутся. Тем не менее, как я уже говорил, футбол у них симпатичный. Команда в форме и даст бой «Краснодару», я в этом вообще не сомневаюсь.

Краснодарцы, имея супермоменты, снова не забили. Как Кади не попадал в ворота «Спартака», я объяснить не могу. Думаю, им уже должно повезти впереди. Всё-таки уже столько матчей без голов при наличии Сперцяна, Кордобы, да и других мастеров высокого уровня. Но «Сочи» обязательно тоже забьёт, возможно, не раз. В обороне «Краснодар» сбавил с приходом Мусаева, команда стала более открытой. Результата нет, но теоретические шансы на чемпионство остаются. Нужно цепляться, наконец-то проявить характер.

Я жду бескомпромиссного футбола, забитых мячей. В атаке и те, и другие выглядят предпочтительнее, чем при защитных действиях. Так что здесь ставлю на тотал больше 2.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».