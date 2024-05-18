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Александр Усик — Тайсон Фьюри: прогноз «Чемпионата» на бой с коэффициентом 15.50

Александр Усик — Тайсон Фьюри: прогноз «Чемпионата» на бой с коэффициентом 15.50
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на бой Александр УсикТайсон Фьюри.

Ставка: ничья за 15.50.

Можно потратить уйму времени только на оглашение списка достижений Александра и Тайсона. Эту информацию можно легко найти на просторах интернета. Лучше поговорим о сильных и слабых сторонах великих боксёров. Есть ли у них вообще какие-либо недостатки?

У Александра Усика один имеется. Разница в габаритах приличная. Украинцу непременно придётся тратить много сил в клинче с Цыганским королём, не брезгующим наваливаться на соперников. Таким образом Тайсон выматывает их. Давление зачастую сопровождается плотными ударами.

Есть у украинца и преимущество. Он невероятно быстр и техничен. В арсенале у Александра неисчислимое количество финтов и хитрых ударов, несущих большую опасность. В плане скорости и быстроты принятия решения он лучше Фьюри. Другое дело, что о значительном превосходстве речи не идёт.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Тайсон Фьюри - Александр Усик
19 мая 2024, воскресенье. 00:05 МСК
Тайсон Фьюри
Не началось
Александр Усик

Невозможно выявить фаворита в этом невероятном поединке. Два феноменальных боксёра, непохожих по стилю, поведению на ринге и набору навыков, но столь близких по духу и уровню техники, обещают показать шикарный бой.

Ждать слишком большого количества событий и нокдаунов, пожалуй, не стоит. Малейшая ошибка может стоить всего. Боксёры наверняка будут очень осторожны, и поединок получится равным. Предлагаем заключить пари на то, что будет ничья, за коэффициент 15.5.

Разве плохо, если Усик и Фьюри сохранят звания непобеждённых боксёров? Ведь наверняка будет реванш. Напряжение и накал возрастут до предела, а поклонники бокса получат ещё одну невероятную во всех смыслах дуэль.

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