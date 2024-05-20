«Пари НН» — ЦСКА: прогноз «Чемпионата» на игру 29-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.30.

Нижегородцы спустились в нижнюю часть турнирной таблицы чемпионата России. Закончить сезон они могут на очень плохой ноте. Отличает «Пари НН» от других претендующих на вылет команд то, что он угодил в жуткую чёрную полосу.

Недавно нижегородцы пережили смену главного тренера. Под руководством Саши Илича в матче последнего тура РПЛ они с крупным счётом проиграли замыкающему турнирную таблицу первенства «Сочи» (1:6). «Пари НН» уступил сопернику по всем показателям.

Многие считают, что Сергею Юрану стоило дать больше времени для исправления ситуации. Болельщики нижегородского клуба тепло попрощались со специалистом. Он многое изменил в игре «Пари НН» в положительную сторону. Если бы не кадровые потери, наставник уже давно обезопасил бы клуб от вылета в Первую лигу.

Москвичи очень ослаблены кадровыми потерями и дисквалификациями. Однако, несмотря на отсутствие некоторых важных футболистов, в матче последнего тура чемпионата России подопечные Владимира Федотова победили «Зенит» со счётом 1:0.

Даже во встречах с петербуржцами травмы ведущих защитников не стали для Федотова проблемой. Тренер очень грамотно руководит командой. Он великолепно использует сильные стороны практически всех подопечных, в частности Аббосбека Файзуллаева.

Заключить пари на то, что ЦСКА победит «Пари НН», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30. Раньше нижегородцы были очень неудобным соперником для армейцев. Они садились в защиту и за счёт морально-волевых качеств нередко цеплялись за очки.

В текущем состоянии клуб из Нижнего Новгорода не представляет серьёзной угрозы для армейцев. Он стал очень много пропускать и постоянно проигрывать. Владимиру Федотову не должно составить труда подобрать оптимальные сочетания и добыть победу.