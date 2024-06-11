Португалия — Ирландия: прогноз Артура Петросьяна на матч 11 июня

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Португалия — Ирландия.

Ставка: Португалия забьёт минимум два мяча и победит за 1.43.

«Во вторник подходит к концу марафон товарищеских матчей, и в двух играх встречаются только две команды, участвующие в Евро.

Португалия сыграет с Ирландией. Недавно португальцы уступили Хорватии и были хуже во всех компонентах. Изначально было ощущение, что Португалия играет не в полную силу и не слишком напрягается.

Португалия — одна из немногих сборных, которая перед Евро проводит три товарищеских матча. Однако если учесть, что впереди может быть и семь игр, то 10 матчей за 40 дней — это многовато. Наверное, игроки сами это понимали и не слишком напрягались в матче с серьёзным соперником.

В предстоящей встрече с куда более слабым соперником, да ещё и в родных стенах наверняка будет максимально приближенный к основе состав, да ещё и Криштиану Роналду наверняка сыграет. Португалия захочет поехать в Германию с максимально хорошим настроением, поэтому приложит все силы.

Ирландия пока не очень сильная команда, да ещё и без постоянного тренера, которого никак не назначат. Не думаю, что Ирландия сможет что-то противопоставить Португалии, поэтому самая оптимальная ставка — победа Португалии при ИТБ больше 1.5 мяча», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».