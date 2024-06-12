США — Бразилия: прогноз и коэффициенты на матч

13 июня состоится товарищеский матч США — Бразилия. Начало игры запланировано на 2:00 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами бразильцев: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.51. Это примерно 62% вероятности. Успех американцев оценён в 5.80 (17%). Ставки на ничью принимаются за 4.80 (21%).

Аналитики считают, что матч США — Бразилия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36.

Если забьют американцы, сыграет коэффициент 1.51. Гол бразильцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

Ставки на победу сборной Бразилии с разницей в два и более мяча принимаются с коэффициентом 2.26.