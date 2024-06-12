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Дэвид Бенавидес — Александр Гвоздик: когда бой, во сколько начало

Дэвид Бенавидес — Александр Гвоздик: когда бой, во сколько начало
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16 июня состоится несколько интересных боёв. В одном из них померяются силами Дэвид Бенавидес и Александр Гвоздик. Украинский боксёр возобновил карьеру после четырёхлетнего перерыва. После нескольких разогревочных поединков он получил серьёзный вызов.

Бой между Дэвидом Бенавидесом и Александром Гвоздиком начнётся не раньше 4:00 мск.

На счету 27-летнего Бенавидеса в профессиональном боксе — 28 побед (24 досрочно) в 28 поединках. В последний раз Красный флаг выходил на ринг 25 ноября 2023 года. Тогда Дэвид победил соотечественника Деметриуса Андраде, который отказался от продолжения боя.

У 37-летнего Гвоздика в боксе — 20 побед и одно поражение. Последний поединок украинца состоялся 30 сентября 2023 года. Тогда Александр одержал победу нокаутом над бразильцем Айзеком Родригесом.

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