Названы фавориты Кубка России после жеребьёвки Пути РПЛ

10 июня завершилась жеребьёвка группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025. В групповом этапе примут участие 16 команд РПЛ. Они сыграют два круга. Турнир стартует 31 июля.
Результаты жеребьёвки группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025.
Группа А:
- «Динамо» Москва;
- «Спартак»;
- «Крылья Советов»;
- «Динамо» Махачкала.
Группа В:
- «Локомотив»;
- «Ростов»;
- «Оренбург»;
- «Химки».
Группа С:
- «Краснодар»;
- ЦСКА;
- «Ахмат»;
- «Пари НН».
Группа D:
- «Зенит»;
- «Рубин»;
- «Факел»;
- «Акрон».
Букмекеры считают фаворитом Кубка России «Зенит». Петербуржцы являются действующими чемпионами турнира и, на первый взгляд, им досталась достаточно проходимая группа. Ставки на победу сине-бело-голубых идут с коэффициентом 3.50.
Шансы выиграть Кубок России «Спартаком» оценили коэффициентом 7.00. Можно сказать, что красно-белые попали в «группу смерти». Вместе с ними в неё же было определено московское «Динамо». На его победу предлагают поставить с коэффициентом 8.00. Ровно столько же дают на победу в Кубке России «Локомотива», «Краснодара» и ЦСКА.