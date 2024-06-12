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Названы фавориты Кубка России после жеребьёвки Пути РПЛ

Названы фавориты Кубка России после жеребьёвки Пути РПЛ
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10 июня завершилась жеребьёвка группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025. В групповом этапе примут участие 16 команд РПЛ. Они сыграют два круга. Турнир стартует 31 июля.

Результаты жеребьёвки группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025.

Группа А:

  • «Динамо» Москва;
  • «Спартак»;
  • «Крылья Советов»;
  • «Динамо» Махачкала.

Группа В:

  • «Локомотив»;
  • «Ростов»;
  • «Оренбург»;
  • «Химки».

Группа С:

  • «Краснодар»;
  • ЦСКА;
  • «Ахмат»;
  • «Пари НН».

Группа D:

  • «Зенит»;
  • «Рубин»;
  • «Факел»;
  • «Акрон».

Букмекеры считают фаворитом Кубка России «Зенит». Петербуржцы являются действующими чемпионами турнира и, на первый взгляд, им досталась достаточно проходимая группа. Ставки на победу сине-бело-голубых идут с коэффициентом 3.50.

Шансы выиграть Кубок России «Спартаком» оценили коэффициентом 7.00. Можно сказать, что красно-белые попали в «группу смерти». Вместе с ними в неё же было определено московское «Динамо». На его победу предлагают поставить с коэффициентом 8.00. Ровно столько же дают на победу в Кубке России «Локомотива», «Краснодара» и ЦСКА.

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