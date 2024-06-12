Евро-2024: прогноз «Чемпионата» на победителя турнира

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на победителя Евро-2024.

Ставка: победа Португалии за 9.00.

Все претенденты смотрятся внушительно, однако по каждому есть нюансы. Команды Англии и Франции, конечно, выгодно выделяются на фоне других: состав мощный, опыт больших матчей имеется. Да только находятся они обе по одну сторону сетки и могут пересечься в полуфинале. А гадать мы бы не хотели, ведь и та, и другая достойны финала, но запросто могут оступиться в очной встрече.

От сборной Германии, на наш взгляд, ждать можно чего угодно. Юлиан Нагельсман неплохо себя показал, однако в боевых условиях мы его на новой должности фактически не видели. Товарищеские матчи, даже победные с Францией и Нидерландами, не являются показателем. Смена тренера, реформы в составе и домашняя атмосфера могут как помочь, так и быть во вред. Так что на победителей немцы не тянут.

Остаётся самое интересное — Португалия и Испания, которые вполне могут встретиться в плей-офф. Однако и тут есть два момента. Во-первых, у испанцев тяжёлая группа с Италией и Хорватией. Итальянцы и хорваты далеко не фавориты, но не исключено, что могут даже отправить «Красную фурию» в сетку к Англии и Франции. Во-вторых, испанцы сами по себе менее стабильны, чем те же англичане и французы, играть с ними не так страшно.

Сборная Португалии же по пути может наткнуться на Бельгию, Нидерланды, Германию или кого-то из группы В. И это тот самый случай, когда у страха глаза велики. В последние годы эти соперники выглядят проходимыми. А учитывая, что сами португальцы везут интересный, крепкий состав с неувядающим Криштиану Роналду, шансы дойти до финала вполне осязаемы.

Роберто Мартинес, ставший главным тренером Португалии не так давно, наверняка особенно мотивирован. А помимо Роналду, ему будут помогать такие мастеровитые футболисты, как Бруну Фернандеш из «МЮ», Бернарду Силва из «Ман Сити», Диогу Жота из «Ливерпуля» и другие. Даже Жозе Моуринью отметил, что этот состав лучший из тех, что когда-либо был. Возможно, не лучший, но как минимум конкурентный.

Про безупречное выступление португальцев в отборочном цикле чемпионата Европы тоже забывать не будем. Если же добавить к этому недавний товарищеский матч с Хорватией, где чувствовался сильный запас по возможностям команды, то получим оправданного претендента на победу на Евро в Германии. Пока Англия и Франция будут выяснять отношения между собой, чемпионы Евро-2016 могут освежить коллекцию трофеев.