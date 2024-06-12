США — Бразилия: прогноз «Чемпионата» на товарищеский матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч США — Бразилия.

Ставка: победа Бразилии и тотал больше 2.5 мяча за 2.08.

Сборная США вышла из группы на ЧМ-2022. Следом она неудовлетворительно выступила в Золотом кубке КОНКАКАФ, но чуть позднее выиграла Лигу наций КОНКАКАФ. Главная задача Грегга Берхалтера — это работа над стабилизацией игры и результатов команды.

Пока что с этим тяжеловато. У «звёздно-полосатых» хорошая самоотдача, здоровая конкуренция за место в основе и уйма энергии. Теперь переходим к минусам. Не все футболисты регулярно получают игровое время на клубном уровне, а ещё в составе сборной недостаточно опытных спортсменов, обладающих лидерскими качествами.

У Бразилии по понятным причинам развитие молодёжи идёт куда лучше. Это одна из самых футбольных стран. Талантов хоть отбавляй, и их отлично замечают. Особенно в составе мадридского «Реала», который этим летом пополнит воспитанник «Палмейраса» — Эндрик.

В последних двух контрольных встречах Эндрик забил два мяча. Некоторые начали сравнивать его с легендарным Пеле. 17-летний форвард может построить выдающуюся карьеру, но важно справиться с конкуренцией и давлением, которого в связи с успехами становится всё больше.

Поддерживает во всём вундеркинда уже успевший набраться опыта к 23 годам Винисиус Жуниор. Победный гол в последней товарищеской встрече с Мексикой (3:2) Эндрик забил именно с его точной передачи. Хотя на поле один из главных претендентов на «Золотой мяч» появился лишь на 74-й минуте.

До начала Кубка Америки осталось мало времени. Нужно, чтобы лидеры подошли к турниру в хорошей физической форме и с правильным настроем. П2 + ТБ 2.5 мяча принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08. Четыре из шести последних очных встреч, включая товарищеские, закончились именно так. Две другие бразильцы выиграли со счётом 2:0.