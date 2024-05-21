Франция — Германия: прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею Франция — Германия.

Ставка: победа Германии и тотал больше 4.5 шайбы за 1.80.

Французы не оправдали надежд болельщиков. Они проводят ужасно групповой этап ЧМ-2024. Всего одна победа. Да и та была одержана в игре с вылетевшей из элитного дивизиона Польшей (4:2). Ещё одно очко «синие» добыли благодаря поражению в овертайме от латвийцев (2:3 ОТ). Многие надежды были связаны с хоккеистом из КХЛ Стефаном Да Костой. Его с трудом включили заявку, и он оправдал ожидания, набрав четыре очка по системе «гол+пас» в трёх играх.

Немцы уже гарантировали участие в плей-офф, но осталось выяснить, с какого места. Команда занимает третью строчку, отставая от США на одно очко и опережая словаков лишь благодаря результату очного матча. Именно победа в игре со сборной Словакии принесла Германии путёвку в следующий раунд. Подопечные Харольда Крайса вышли на пик формы. Они выиграли последние три встречи, забросив 20 шайб. Победили немцы Латвию (8:1), Казахстан (8:1) и Польшу (4:2).

Сборной Германии необходимо поддерживать сумасшедший темп, который она набрала. Тогда можно будет подойти к плей-офф в отличной форме. Тем более турнирной мотивации у команды нет. Значит, можно полностью раскрепоститься и сыграть агрессивно в нападении. Нельзя исключать даже того варианта, что немцы забросят французам восемь шайб, но мы будем скромнее и в качестве ставки возьмём победу подопечных Крайса и тотал больше 4.5 шайбы за 1.80.