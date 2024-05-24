Букмекеры оценили шансы «Балтики» победить «Локомотив» в Калининграде

25 мая в Калининграде состоится матч 30-го тура чемпионата России по футболу «Балтика» — «Локомотив». Начало игры намечено на 16:30 мск.

Перед заключительным туром РПЛ «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице, отставая от идущего 14-м «Пари НН» на три очка. Только победа оставит шансы подопечным Сергея Игнашевича на попадание в зону стыков.

Поставить на победу калининградцев можно с коэффициентом 2.35. Это около 41% вероятности. Успех «Локомотива» оценивается в 2.98 (33%). На ничью дают коэффициент 3.86 (26%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол «Локомотива» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.70.