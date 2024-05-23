«Балтика» — «Локомотив». Игнашевич не желает прощаться с РПЛ

Калининградцы победят, но будет ли от этого толк?

25 мая состоится матч 30-го тура РПЛ «Балтика» — «Локомотив». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу калининградцев можно с коэффициентом 2.35. Успех москвичей оценивается в 2.98. На ничью дают коэффициент 3.54.

Коэффициенты букмекеров на матч «Балтика» — «Локомотив» 25 мая 2024 года

Букмекеры считают, что игра «Балтика» — «Локомотив» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.70.

Анализ и прогноз на матч 30-го тура чемпионата России «Балтика» — «Локомотив» (25.05.2024)

Последние штрихи осталось внести в итоговую картину сезона чемпионата России. Встреча заключительного 30-го тура РПЛ «Балтика» — «Локомотив» начнётся 25 мая на «Ростех Арене». Стартовый свисток раздастся в 16:30 мск.

«Балтика» оказалась в очень непростой ситуации, ведь находится на предпоследней строчке в турнирной таблице РПЛ с 26 очками. Калининградцам будет очень обидно, если они отправятся в Первую лигу напрямую. Ведь команда добавила практически во всех компонентах игры в весенней части сезона, но лучшие матчи пришлись на Кубок России.

«Балтика» прошла «Локомотив» и «Спартак», а также «Ростов». Подопечные Сергея Игнашевича вскоре сыграют в Суперфинале с «Зенитом», но вот за место в РПЛ на будущий сезон придётся основательно побороться. Калининградцам совсем немного не хватило концентрации в каждой из последних трёх встреч чемпионата России, чтобы набрать очки.

Игра у «Балтики» в позиционном нападении наладилась, но частые ошибки в защите обнулили все усилия. Отметим, что турнирная ситуация сложилась таким образом, что трёх очков в матче с железнодорожниками может не хватить, чтобы спастись от прямого вылета из РПЛ. Калининградцам нужно надеяться на поражения «Факела» или «Пари НН», поскольку по результату очных встреч они превосходят оба клуба.

«Локомотив» хорошо проводит весенний отрезок сезона и наконец-то обрёл стабильность. В последних пяти матчах железнодорожники набрали 12 очков. Они наладили игру в атаке и надёжны в обороне. Весьма вероятно, что на результатах положительно сказалось доверие главного тренера Михаила Галактионова молодым футболистам.

В минувшей встрече с «Факелом» (2:0) обеспечил победу Тимур Сулейманов. 24-летний нападающий оформил дубль, а голевыми передачами отметились Антон Миранчук и Евгений Морозов. Оборона сыграла надёжно, не позволив сопернику создать много опасных моментов.

Таким образом, в весенней части сезона «Локомотив» играет хорошо и вполне заслуженно находится на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков. Вполне вероятно, что именно поэтому руководство клуба решило продлить контракт с главным тренером Михаилом Галактионовым ещё на два сезона.

У подопечных Сергея Игнашевича нет другого варианта, кроме как играть на победу, поскольку их устроят только три очка. «Локомотив» — это сильный соперник, но дома калининградцы недавно обыграли «Спартак» (1:0), поэтому знают рецепт успеха в играх с такими клубами. Мы рекомендуем ставку на победу «Балтики» с коэффициентом 2.35.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Балтика» — «Локомотив» 25 мая 2024 года

В весенней части сезона «Балтика» неплохо проявляет себя в нападении и создаёт много моментов. Для калининградцев это судьбоносный матч, в котором нужно играть на победу. Кроме того, они победили дома в трёх из последних четырёх встреч РПЛ. Мотивация и самоотдача должны быть запредельными, поэтому рекомендуем ставку на победу подопечных Сергея Игнашевича.

Ставка: победа «Балтики» за 2.35.