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Букмекеры назвали шансы «Ростова» отобрать очки у «Зенита»

Букмекеры назвали шансы «Ростова» отобрать очки у «Зенита»
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25 мая в Санкт-Петербурге состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 16:30 мск.

Перед заключительным туром «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Динамо» на два очка. Только победа оставит подопечным Сергея Семака шансы на титул.

Букмекеры не сомневаются в успехе «Зенита»: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.25. Это около 78% вероятности. Успех ростовчан оценён в 13.0 (8%). Ставки на ничью принимаются за 7.00 (14%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.48. Если забьют футболисты «Зенита», сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен с коэффициентом 2.20. Поставить на «обе забьют» можно за 2.37.

Заключить пари на то, что «Ростов» не проиграет, предлагается за 4.40.

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