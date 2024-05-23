«Зенит» — «Ростов». «Краснодар» точно не станет чемпионом

25 мая состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Ростов». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.21. Успех ростовчан оценён в 16.0. Ставки на ничью принимаются за 7.30.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Ростов» 25 мая 2024 года

Аналитики уверены, что матч РПЛ «Зенит» — «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.48. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен с коэффициентом 2.20. Поставить на «обе забьют» можно за 2.37.

Анализ и прогноз на матч 30-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ростов» (25.05.2024)

25 мая состоятся восемь встреч 30-го тура РПЛ. В одной из них на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге померяются силами «Зенит» и «Ростов». Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск. Это один из самых интересных матчей сезона.

Чемпионская гонка РПЛ накалилась до предела. «Зениту» необходимо победить «Ростов» и чтобы «Краснодар» дома обыграл «Динамо». При любом другом раскладе петербуржцы займут второе место и не сумеют установить рекорд по количеству выигранных чемпионатов России подряд.

В последнем матче, который стал для Сергея Семака 250-м на тренерском мостике клуба, петербуржцы на выезде разгромили здорово прибавивший после назначения Магомеда Адиева «Ахмат» (5:1). Во всей красе показал себя Матео Кассьерра. Он оформил пента-трик, два мяча забив самостоятельно. Где же он был раньше?

Точнее, где был этот праймовый Кассьерра, способный в одиночку решить судьбу игры? В четырёх последних матчах в РПЛ он сыграл в основе, но не отметился ни единым результативным действием. Матео растранжирил ряд моментов и значительно снизил шансы сине-бело-голубых на чемпионство.

Недавно появилась информация, что в трансфере Кассьерры заинтересован ряд клубов АПЛ. Эта информация должна вдохновить форварда. В 27 встречах в РПЛ Матео забил 21 гол и отдал семь результативных передач. В предстоящем матче многое будет зависеть от его таланта и настроя.

Ростовчане готовятся к встрече не менее серьёзно, чем сине-бело-голубые. Некоторые футболисты «Ростова» в преддверии матча дали интервью, в которых изъявили желание победить петербуржцев. Главное, чтобы это были не просто слова.

На деле мотивации у подопечных Валерия Карпина в разы меньше, чем у «Зенита». Они располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Даже если они потерпят поражение в предстоящем матче, то точно не спустятся ниже девятого места.

На протяжении всего сезона у Валерия Карпина было две нерешаемые задачи — это полное отсутствие надёжности в обороне и выезды. В 29 матчах в РПЛ ростовчане пропустили целых 44 мяча — больше только у замыкающего турнирную таблицу первенства «Сочи» и «Пари НН».

Бо́льшую часть мячей жёлто-синие пропустили на выезде. Они выиграли только 3 из 14 встреч в гостях и столько же раз сыграли вничью. В то, что Карпин в этот раз сумеет подобрать правильные слова для мотивации на гостевой матч, верится с трудом. Если на протяжении всего сезона не выходило, то с чего вдруг должно получиться сейчас?

Поставить на ИТ1Б 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88. Даже если петербуржцы не выиграют РПЛ, им нужно закончить сезон на хорошей ноте и уверенной победой сгладить вину перед болельщиками за упущенное чемпионство.

В случае победы сине-бело-голубые лишат «Краснодар» шансов выиграть золотые медали РПЛ. Дальше им остаётся только молиться на то, что «Динамо» потерпит поражение. Может быть, чудо и поможет петербуржцам в шестой раз подряд стать чемпионами России.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Зенит» — «Ростов» 25 мая 2024 года

«Зенит» несвоевременно воспрял духом, но веру в победу терять нельзя. Авось повезёт и «Динамо» проиграет. Петербуржцам необходимо выложиться на максимум и уверенно победить испытывающий большие проблемы с выездами «Ростов».

Ставка: индивидуальный тотал «Зенита» больше 2.5 мяча за 1.88.