«Жирона» — «Гранада»: прогноз Романа Гутцайта на игру Примеры

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Примеры «Жирона» — «Гранада».

Ставка: победа «Жироны» и ТБ 3.5 за 2.00.

«В испанском футболе интриг практически не осталось. Одна из немногих — это кто станет лучшим бомбардиром чемпионата. Прямо сейчас лидирует Александр Сёрлот из «Вильярреала», но его преследует Довбик, выступающий за «Жирону». Довбику нужно надеяться на то, что Сёрлот не забьёт, а он сам сможет оформить хет-трик в этом матче, и при таком раскладе украинский нападающий станет лучшим бомбардиром Ла Лиги. Безусловно, великолепное достижение, особенно с учётом того, что это его первый сезон в новой для себя лиге.

«Жирона» готовится праздновать выход в Лигу чемпионов. «Жирона» может набрать впервые в своей истории больше 80 очков и стать лишь четвёртой командой за всё время выступлений клубов в Ла Лиге, которая наберёт больше 80 очков. Ранее это удавалось только «Реалу», «Барселоне» и «Атлетико». «Жирона» будет мотивирована и заточена на то, чтобы помочь своему главному нападающему стать лучшим бомбардиром сезона в матче с «Гранадой», которая уже вылетела и никаких шансов, даже математических, на спасение не имеет.

«Гранада» в последних матчах играет плохо, регулярно проигрывает. В прошлом туре она уступила «Сельте» дома со счётом 1:2, не реализовав пенальти на 90+7-й минуте. Поэтому поверить в то, что «Гранада» сможет здесь очки набрать, мне очень сложно. Кажется, что «Гранада» уже всеми мыслями в Сегунде и готовится к следующему сезону. В последних четырёх матчах «Гранада» пропустила 11 мячей, поэтому я предположу, что здесь «Жирона» добьётся победы и тотал матча будет больше 3.5», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».