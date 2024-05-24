«Жирона» — «Гранада»: когда матч Примеры, во сколько начало, прогнозы

24 мая состоится матч 38-го тура Примеры «Жирона» – «Гранада». Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу каталонцев можно с коэффициентом 1.25. Шансы «насридов» оценили в 11.0. Ставки на ничью принимаются за 7.10.

Аналитики считают, что матч «Жирона» – «Гранада» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.50. Если забьют каталонцы, сыграет коэффициент 1.01. Гол «насридов» доступен с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Бело-красные уже начинают готовиться к следующему сезону в Лиге чемпионов. Это новый вызов для команды Мичела. Его подопечные гарантированно выиграли бронзовые медали первенства. На вторую строчку уже не подняться. Отставание от «Барселоны» составляет четыре очка.

«Гранада» — удобный соперник, чтобы забить ей три, а то и четыре мяча. Команда досрочно вылетела в Сегунду, заняв предпоследнее место. Подопечные Хосе Рамона Сандоваля выиграли только 4 матча из 37. За это время они пропустили 72 мяча.