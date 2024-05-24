Эксперты назвали фаворита ЧМ-2024 по хоккею перед полуфиналами

Вчера на хоккейном ЧМ-2024 прошли матчи 1/4 финала. По их итогам букмекеры обновили коэффициенты на победу в турнире.

По оценкам экспертов, фаворит сменился. Теперь больше всего шансов у действующих чемпионов мира — сборной Канады. Поставить на команду Андре Туриньи можно за 2.70. В четвертьфинале «кленовые» победили Словакию 6:3 и теперь сыграют со сборной Швейцарии.

Шансы Швеции оценили коэффициентом 2.80. «Тре Крунур» в 1/4 финала прошли своих соседей — сборную Финляндии. Шведы забили за четыре минуты до конца основного времени, но позволили сопернику сравнять счёт на последней минуте. В овертайме команда Сэма Халлама реализовала большинство и прошла в полуфинал, где встретится с Чехией.

Поставить на хозяев чемпионата мира можно за 4.50. Чехи в четвертьфинале выбили сборную США благодаря единственной шайбе.

Наконец, шансы сборной Швейцарии оценили котировкой 6.00. Подопечные Патрика Фишера прошли Германию — 3:1.

Матчи 1/2 финала пройдут 25 мая.