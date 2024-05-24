«Рейнджерс» — «Флорида», второй матч. Бобровский не подпустит Панарина

25 мая состоится матч 1/2 финала плей-офф НХЛ «Рейнджерс» — «Флорида». Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они не могут определиться с фаворитом. Поставить на победу «Пантерз» можно с коэффициентом 2.44, а шансы «синерубашечников» оценили в 2.47. Ничья в основное время доступна за 4.15.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НХЛ «Рейнджерс» — «Флорида» 25 мая 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Рейнджерс» — «Флорида» не получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.10, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.75. Ставки на победу «синерубашечников» с учётом ОТ принимают за 1.92. Шансы «Пантерз» выиграть матч оценили в 1.90.

Анализ и прогноз на второй матч серии «Рейнджерс» — «Флорида» (25.05.2024)

25 мая во втором матче серии 1/2 финала плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» будет принимать «Флориду Пантерз» на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Арбитр введёт шайбу в игру в 3:00 мск.

Первый матч серии на выезде выиграли «Пантерз» со счётом 3:0, использовав все свои козыри: удушающий прессинг, предельную концентрацию и уверенность звёздного голкипера. Сергей Бобровский стал главным героем встречи, отразив 23 броска и совершив шат-аут.

Матч сразу пошёл по сценарию «пантер». Они аккуратно выполняли передачи и допустили всего две потери за 60 минут — отличный показатель для игры плей-офф, в которой давление и напряжение находится на пределе. «Рейнджерс» явно не хватило точности.

«Флорида» прекрасно осведомлена о хорошей реализации большинства «синерубашечниками», поэтому старалась не нарушать правила. Всего дважды «Рейнджерс» получили численное преимущество, но никаких дивидендов для себя не извлекли. «Пантерз» чётко оборонялись и практически не оставляли сопернику открытого пространства для бросков.

«Флорида» выиграла, но особой мощи в нападении не наблюдалось. Бросок Мэттью Ткачука не выглядел неберущимся, и Игорь Шестёркин вполне мог его отразить. В случае со второй пропущенной шайбой российский вратарь и вовсе совершил «привоз».

Главный тренер клуба из Нью-Йорка Питер Лавиолетт требовал от своих подопечных взвинтить темп, но лидеры «синерубашечников» Артемий Панарин, Мика Зибанеджад и Винсент Трочек играли без блеска. Они оказали давление на соперника, особенно в третьем периоде, но результата не добились.

Тем не менее «Рейнджерс» — лучшая команда регулярного чемпионата. Они обладают великолепным нападением и глубиной состава. Лавиолетт создал рабочую схему, с довольно сильной защитой, которая в первом матче серии дала сбой. Хотя структура нападения не менялась, найти приём, чтобы пройти оборону соперника, не удалось.

У «Рейнджерс» возникли сложности с созданием и реализацией опасных моментов. Кроме того, психологическое состояние Шестёркина вызывает вопросы. В свою очередь, «Флорида» в хорошей форме, Бобровский тащит и успешно проводит плей-офф, поэтому предлагаем ставку на победу «Пантерз» с учётом овертайма за 1.90.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Рейнджерс» — «Флорида» 25 мая 2024 года

«Рейнджерс» в тупике, поскольку так и не разгадали план соперника на игру. Нападение отработало вхолостую, а Игорь Шестёркин оказался не готов ментально. «Пантерз» не нужно ничего выдумывать и достаточно сыграть в свой привычный хоккей, чтобы победить в матче. Сергей Бобровский в плей-офф переключается на запредельный уровень концентрации и тащит команду.

Ставка: победа «Флориды» с учётом овертайма за 1.90.