Эксперты оценили шансы «Рейнджерс» сравнять счёт в серии с «Флоридой»

25 мая в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоится второй матч 1/2 финала плей-офф НХЛ «Рейнджерс» — «Флорида». Начало встречи запланировано на 3:00 мск.

Первый матч серии на выезде выиграли «Пантерз» со счётом 3:0.

Букмекеры не видят в этой игре фаворита. Поставить на победу «Пантерз» по итогам трёх периодов можно с коэффициентом 2.57, а шансы «синерубашечников» оценили в 2.49. Ничья в основное время доступна за 4.22.

Эксперты не ожидают от команд высокой результативности: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.10, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.75.

Ставки на победу «Нью-Йорк Рейнджерс» с учётом ОТ принимают за 1.91. Это примерно 51% вероятности. Шансы «Флориды Пантерз» выиграть второй матч оценили в 1.96 (49%).