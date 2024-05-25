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Букмекеры оценили шансы «Динамо», «Зенита» и «Краснодара» стать чемпионом России

Букмекеры оценили шансы «Динамо», «Зенита» и «Краснодара» стать чемпионом России
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25 мая состоятся матчи 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Все восемь встреч начнутся в 16:30 мск.

Перед заключительным туром шансы на чемпионство сохраняют три клуба. Первое место в турнирной таблице занимает «Динамо», набравшее 56 очков. Бело-голубым достаточно не проиграть «Краснодару», чтобы гарантировать себе золотые медали.

Ставки на чемпионство «Динамо» принимаются с коэффициентом 1.64. Это примерно 58% вероятности.

На второй строчке находится «Зенит», имеющий в активе 54 балла. Только победа над «Ростовом» оставит сине-бело-голубым шансы на титул.

Заключить пари на успех подопечных Сергея Семака предлагается за 2.80 (35%).

Аутсайдером чемпионской гонки считается «Краснодар», набравший 53 балла. «Быкам» необходимо побеждать «Динамо» и надеяться, что «Ростов» в Санкт-Петербурге не проиграет «Зениту».

Поставить на победу «Краснодара» предлагают с коэффициентом 12.0. Это около 7% вероятности.

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