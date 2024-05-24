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Букмекеры назвали шансы «Динамо» не проиграть «Краснодару» и стать чемпионом России

25 мая в Краснодаре состоится матч 30-го тура чемпионата России по футболу «Краснодар» — «Динамо» Москва. Начало встречи запланировано на 16:30 мск.

«Динамо» станет чемпионом России, если не проиграет «Краснодару». «Быки» выиграют золотые медали в случае победы над «Динамо» и осечки «Зенита» в домашнем матче с «Ростовом».

Букмекеры отдают предпочтение «Краснодару»: поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.38. Успех бело-голубых оценивается в 3.02. На ничью дают коэффициент 3.84.

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.54.

Если «Динамо» не проиграет, зайдёт коэффициент 1.65. Это около 60% вероятности.