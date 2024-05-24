«Балтика» — «Локомотив»: прогноз на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч РПЛ «Балтика» — «Локомотив».

Ставка: «Балтика» победит за 2.35.

«Балтика» оказалась в очень непростой ситуации, ведь находится на предпоследней строчке в турнирной таблице РПЛ с 26 очками. Калининградцам будет очень обидно, если они отправятся в Первую лигу напрямую. Ведь команда добавила практически во всех компонентах игры в весенней части сезона, но лучшие матчи пришлись на Кубок России.

Игра у «Балтики» в позиционном нападении наладилась, но частые ошибки в защите и невезение обнулили все усилия. Трёх очков в матче с железнодорожниками может не хватить, чтобы спастись от прямого вылета из РПЛ. Калининградцам нужно надеяться на поражения «Факела» или «Пари НН», поскольку по результату очных встреч они превосходят оба клуба.

«Локомотив» хорошо проводит весенний отрезок сезона и наконец-то обрёл стабильность. В последних пяти матчах набраны 12 очков. В минувшей встрече с «Факелом» (2:0) обеспечил победу Тимур Сулейманов. 24-летний нападающий оформил дубль, а голевыми передачами отметились Антон Миранчук и Евгений Морозов. Оборона сыграла надёжно, не позволив сопернику создать много опасных моментов.

Таким образом, в весенней части сезона «Локомотив» играет хорошо и вполне заслуженно находится на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков. Вполне вероятно, что именно поэтому руководство клуба решило продлить контракт с главным тренером Михаилом Галактионовым ещё на два сезона.

У подопечных Сергея Игнашевича нет другого варианта, кроме как играть на победу, поскольку их устроят только три очка. «Локомотив» — это сильный соперник, но дома калининградцы недавно обыграли «Спартак» (1:0), поэтому знают рецепт успеха в играх с такими клубами. Мы рекомендуем ставку на победу «Балтики» с коэффициентом 2.35.