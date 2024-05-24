«Зенит» — «Ростов»: прогноз «Чемпионата» на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Ростов».

Ставка: индивидуальный тотал «Зенита» больше 2.5 мяча за 1.88.

В последнем матче, который стал для Сергея Семака 250-м на тренерском мостике клуба, петербуржцы на выезде разгромили здорово прибавивший после назначения Магомеда Адиева «Ахмат» (5:1). Во всей красе показал себя Матео Кассьерра — пента-трик! Но где был этот праймовый Кассьерра, способный в одиночку решить судьбу игры? В четырёх предыдущих турах в РПЛ он сыграл в основе, но не отметился ни единым результативным действием. Матео растранжирил ряд моментов и значительно снизил шансы сине-бело-голубых на чемпионство.

Турнирной мотивации у подопечных Валерия Карпина в разы меньше, чем у «Зенита». Они располагаются на седьмой строчке в таблице чемпионата России. Даже если они потерпят поражение, то точно не спустятся ниже девятого места.

На протяжении всего сезона у Валерия Карпина было две нерешаемые задачи — это полное отсутствие надёжности в обороне и выезды. В 29 матчах в РПЛ ростовчане пропустили целых 44 мяча — больше только у замыкающего турнирную таблицу первенства «Сочи» и «Пари НН».

Бо́льшую часть мячей жёлто-синие пропустили на выезде. Они выиграли только 3 из 14 встреч в гостях и столько же раз сыграли вничью. В то, что Карпин в этот раз сумеет подобрать правильные слова для мотивации на гостевой матч, верится с трудом. Если на протяжении всего сезона не выходило, то с чего вдруг должно получиться сейчас?

Поставить на ИТ1Б 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88. Даже если петербуржцы не выиграют РПЛ, им нужно закончить сезон на хорошей ноте и уверенной победой сгладить вину перед болельщиками за ряд неудач. А там уж как повезёт с параллельной игрой в Краснодаре…