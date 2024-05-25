Швеция — Чехия: эксперты назвали фаворита полуфинала ЧМ-2024 по хоккею

25 мая в Праге состоится матч 1/2 финала плей-офф ЧМ-2024 Швеция — Чехия. Начало игры запланировано на 15:20 мск.

Букмекеры склоняются к успеху скандинавов: поставить на победу шведов по итогам трёх периодов можно с коэффициентом 2.18. Шансы чехов оценили в 3.12. Ставки на ничью после 60 минут принимаются за 4.15.

Аналитики считают, что матч Швеция — Чехия не получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.50, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.55. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.90. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет коэффициент 6.80.

Проход сборной Швеции в следующую стадию доступен за 1.64. Это примерно 60% вероятности. Если в финал пробьётся Чехия, сыграет коэффициент 2.35 (40%).